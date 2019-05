“Yo canto lo que quiero y si causa polémica lo digo y me vale porque eso es lo que quiero decir, así es como funciono. Después de esos temas me moví por varios lados, me muevo en lo que yo quiero, soy un rebelde sin causa, no me pueden ‘robotear’, no soy un Play Station que pueden manejar con un control. Mi carácter y los años me han dado esta experiencia”, explicó sobre las motivaciones de sus letras.