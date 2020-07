Los Goo Goo Dolls hace rato que encontraron la receta: sus discos tienden a sonar parecido, lo cual no es algo malo cuando el producto está bien hecho. Siendo una banda que empezó en el punk rock, a inicios de los 90 hizo la transición hacia el rock alternativo más cercano al pop, con sencillos tremendamente exitosos como Name, Iris, Slide y Here is Gone. Y desde entonces, los Dolls han sabido cuidar la receta (si no está roto, ¿para qué arreglarlo?).