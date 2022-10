Debi Nova será la invitada especial de Julieta Venegas en dos conciertos en Estados Unidos

La cantautora costarricense Debi Nova recibió una invitación muy especial por parte de su colega, la mexicana Julieta Venegas.

La tica será parte de dos de los conciertos que Venegas presentará en su gira por Estados Unidos. Específicamente, Debi cantará en los shows que presentará la mexicana en las ciudades de Denver y Dallas, los días 11 y 12 de octubre, respectivamente.

Debi Nova retoma poco a poco su presencia en los escenarios luego del nacimiento de su hija Paloma. (Jorge Castillo)

Debi Nova comparte su experiencia como madre: ‘He sentido el amor más grande’

De acuerdo con la disquera Sony Music, Nova cantará un adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio. En los conciertos interpretará por primera vez el sencillo Diosa Style, que está cargado de calipso costarricense y en el cual se invita a las mujeres a apoyarse entre ellas y celebrar los estilos de cada una.

Tras un periodo de descanso y luego de convertirse en madre de Paloma, su primogénita, Debi está retomando los escenarios poco a poco y, qué mejor manera, que hacerlo al lado de la premiada Julieta Venegas.

La noticia de estos conciertos la compartió Debi en sus redes sociales: “Mamá is finally going back out on the road. Esta vez tengo el honor de hacerlo en el escenario de la diosa máxima @julietavenegasp. Denver y Dallas nos vemos la próxima semana!!!!”