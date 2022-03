Daddy Yankee: ‘Si yo no hubiera existido ¿cómo se llamaría este género?’

Muy poco ha pasado desde que Daddy Yankee anunció que se retiraba de la música y que, además, arrancaría una gira por todo el continente para despedirse de su público. Pero al parecer, el Big Boss quiere que su retiro sea tan grande como lo ha sido su exitosa carrera.

Cuando todavía los fans están procesando la noticia de su retiro, el reguetonero lanzó Legendaddy, su último y explosivo álbum musical. Esta es la primera producción discográfica de Daddy Yankee en nueve años, pues desde King Daddy, en el 2013, el puertorriqueño no lanzaba ningún disco de estudio.

Y como esta es la despedida (o al menos eso es lo que ha dicho en los últimos días), el cantante se tomó el tiempo para realizar una producción con un total de 19 temas, de los cuales siete son colaboraciones con otros artistas del género que incluyen a Pitbull, Becky G, Raw Alejandro, Bad Bunny, Myke Towers y Sech.

Daddy Yankee tiene una carrera de más de 32 años. (GDA/El Universal/México/El Universal de México)

Pero aquí no terminan las sorpresas de Daddy Yankee pues, además, el intérprete estrenó -de forma simultánea con el disco-, nueve videos musicales, los cuales ya están disponibles en YouTube.

¿Quién es Legendaddy?

La respuesta es más que obvia: el puertorriqueño se ha convertido en una leyenda dentro del género, uno de los primeros en hacer reguetón y una inspiración para muchos de los reguetoneros que dan sus primeros pasos en la música urbana.

No es para menos, han pasado 18 años desde que Gasolina llegó a transformar la música latina en el 2004 y Daddy Yankee lo sabe muy bien. Esta canción conquistó a las audiencias a nivel mundial y convirtió el género musical en un fenómeno global.

Justamente, el disco arranca con una introducción llamada Legendaddy, que presenta al puertorriqueño como el creador del reguetón con más de 32 años de carrera artística.

'Legendaddy' incluye 19 canciones en las que se resume la carrera de Daddy Yankee. (ANGELA WEISS)

De inmediato comienza Campeón, una canción en la que prácticamente resume su carrera y que, en su coro, repite en varias ocasiones: “soy una leyenda”.

“Salí de donde no hay casi ‘na’: la calle, la cuna, el criminal. Y me convertí en la maquina (...). Juré que nadie me iba a parar. Invicto seguimos hasta el final. Ya estoy hecho, me puedo retirar”, dice.

Y continúa: “Soy la definición del progreso (...). Coja la acera, que voy por la carretera, todos pueden tener Porsche, ninguno tiene mi carrera. La cuenta llena pero siempre me piden más”. Y agrega: “Hay dos o tres haciendo ruido, pero jamas van a llegar al nivel del goat. Me siento Brady en el Superbowl (...). Que no se les olvide quién soy yo”.

El tema lo remata diciendo: “Si Legendaddy no hubiera existido ¿cómo se llamaría este género?”.

Sin embargo, este no es el único tema en el que habla sobre él, su carrera y su legado, pues luego vienen un par de temas como Uno quitao y otro puesto, El abusador del abusador, Enculetiao y La ola, donde hace referencia a lo que ha representado él para el género.

Posteriormente siguen otras canciones con su sonido característico, que incluye la influencia tropical de su isla y ese estilo tan particular y fácil de diferenciar entre los demás reguetoneros. En resumen, toda la mezcla que, a final de cuentas, le ha servido para mantenerse en el top del género urbano. Remix, Rumbatón, Bloke e Impares, son algunos de esas canciones que hacen recordar el reguetón de mediados de los años 2000.

Legendaddy es el décimo cuarto álbum de estudio del intérprete, el cual llega bajo su sello discográfico El Cartel Records y con la distribución de Universal Music Group. El disco fue producido por él mismo, en conjunto con el dúo dominicano Luny Tunes.

El éxito

Daddy Yankee ha vendido alrededor de 30 millones de discos; ha ganado 110 premios y más de 310 nominaciones. Su producción Barrio Fino se convirtió en el álbum de música latina más vendido de la década de los años 2000 y en junio del 2017 fue el artista más escuchado a nivel mundial en Spotify (y el primer latino en alcanzar ese podio).

Recientemente, el intérprete ingresó al Salón de la Fama de Billboard, convirtiéndose en el primer artista urbano latino en ingresar.

La carrera de Daddy Yankee ha sido una de las más admiradas entre sus colegas. Eso sin tomar en cuenta que, a lo largo de los años, ha logrado mantenerse alejado de los escándalos mediáticos.

Por el contrario, su éxito siempre ha hablado por él, tal y como lo hizo en el 2017, cuando estrenó junto a Luis Fonsi Despacito, que se convirtió en la primera canción en español en alcanzar el número uno en la lista Hot 100 de Billboard, desde 1996.

Daddy Yankee ha ganado más de 110 premios a lo largo de su carrera. (LUIS ALCALA DEL OLMO)

Luego, en el 2019, estrenó Con calma, tema que se coló en el top 10 de las canciones más escuchadas a nivel mundial. Su video, por su parte, se convirtió en el más visto en YouTube, generando más de 2.4 mil millones de visitas, hasta la fecha.

“De esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes, de lo que me han dado. En este género dicen que lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me dieron las llaves para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo. Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera, siempre trabajé para no fallarles, ni buscar problemas, (siempre) con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos”, dijo recientemente Daddy Yankee, en el video en el que anunció su despedida.

Antes de despedirse, el puertorriqueño prometió que vendría a Costa Rica una vez más. Según compartió en sus redes sociales, su último encuentro con los ticos será el 22 de octubre de este 2022.