− De lo nuevo y de lo viejo, hay temas que son obligados y la gente nos los exige (ríe). Siempre se quedan algunos por fuera porque son demasiados temas y nosotros nunca decidimos hacer canciones cortas (ríe) y si tocamos canciones de seis minutos, siete, ocho minutos, se van las horas muy rápido. No me voy a poner a hacer una lista ahora mismo, pero voy a asegurar que no va a faltar un tema importante y van a poder degustar en vivo lo que es nuestro nuevo sencillo.