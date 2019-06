Aunque que no me agradan sobremanera los programas compuestos por muchas piezas breves, entre las cuales no hay coherencia artística o una relación histórica significativa, he de reconocer, no obstante, la importancia de rescatar la labor creativa de las compositoras de diferentes épocas y así poner en evidencia una de las formas de discriminación más perjudicial a la que la mujer se ha enfrentado y aún se enfrenta: la exclusión en actividades profesionales de alto prestigio social.