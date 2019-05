A nivel musical es muy similar. Cada canción me hacía pensar si no era un tema que ya habíamos escuchado más temprano. Esto se lo achaco al hecho de que los arreglos instrumentales son estridentes, con guitarras saturadas (a veces con cuatro guitarras tocando lo mismo) y un piano que no hace más que marcar los acordes base. En conjunto, provocan una masa sonora poco agradable.