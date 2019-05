“Siento que me gusta hacer temas sobre todo, pero lo que más me gusta es hacer temas con los que la gente se sienta identificados. Que la gente diga ‘Sech me conoce, alguien le contó mi historia’. Siento que esas canciones son las que la gente los pone como frases, como estados en todos lados,...Miss Lonely por ejemplo, ¿cuántas mujeres no se tatuaron ese nombre? Es algo que nunca me llegó a la mente”, le contó a la emisora colombiana Oxígeno 2 hace unos meses.