¡Conmovedor! Escuche a Shakira cantando junto a Milan y Sasha en video de ‘Acróstico’

Shakira lanzó el videoclip de su nuevo sencillo Acróstico; sin embargo, a diferencia de la versión que estrenó el jueves , la balada de este 15 de mayo tuvo dos invitados muy importantes, sus hijos: Sasha y Milan Piqué.

Durante los últimos meses, Shakira no hizo más que acumular éxitos. De hecho, la letra de su nuevo sencillo llegó a 10 millones de vistas en tan solo 3 días, pero la artista preparaba una sorpresa al anunciar el lanzamiento del video oficial, grabación que miles de fanáticos esperaban con ansias.

La conmovedora grabación inició con la barranquillera en un piano junto a sus dos hijos y alrededor de varias cajas de mudanza. ”Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba”, inició la cantante.

Tras un minuto de la sentida canción, intervino su hijo menor Sasha. Así transcurrió el metraje cuando llegó el momento de su otro hijo, Milan, quien mientras tocaba el piano se le veía muy concentrado interpretando la melodía.

El video conmovió a miles de internautas porque en él muestran el cambio de vida que tuvieron tras la separación de Gerard Piqué, el padre de los menores, con quien la cantante mantuvo una relación por 12 años, pero terminó tras una supuesta infidelidad del exfutbolista.

Sasha y Milan heredaron el talento de su madre

En diversas entrevistas Shakira destacó el talento de sus pequeños y lo mucho que la ayudaron en su estudio. “Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz”, escribió la barranquillera en su cuenta de Instagram.

La artista destacó que los niños compartieron con ella durante las grabaciones y que ellos mismos fueron los que pidieron participar en la nueva pieza musical. ”Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, concluyó.

Letra completa de 'Acróstico'

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar...

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

