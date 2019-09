“La grabé en 1978, imagine la cantidad de años que lleva siendo número uno. No sé por qué les ha dado por ahí (de cantar en karaoke). En su momento cada tema nuevo se convertía en un éxito, pero esa es especial. Mi hijo me contaba que la ponían en las discotecas y todo el mundo la cantaba: ‘Y ya no puedo más’. Y es que la gente no puede más con las cosas que le ocurren en la vida”, contó en esa ocasión el artista, quien dijo que su inspiración para escribir de todo la encontraba siempre a su alrededor.