Coldplay en Costa Rica: H.E.R. será la artista invitada en los conciertos que realizará la banda en el país

Gabriella Sarmiento, mejor conocida como H.E.R., será la cantante invitada por la banda británica Coldplay para sus conciertos en Costa Rica, como parte de su gira Music Of The Spheres World Tour.

Así lo dio a conocer la propia agrupación este lunes 6 de diciembre, por medio de sus redes sociales.

H.E.R. es una cantante estadounidense de 24 años y es conocida por temas como Best Part, Slide y Could’ve Been. Además, cuenta con dos premios Grammy por canción del año (I Can’t Breathe) y mejor canción de R&B (Better Than I Imagined).

[ Las razones por las que Coldplay eligió a Costa Rica para iniciar su gira mundial ]

Además de los shows en Costa Rica, pactados para marzo del 2022, la cantante se presentará en los conciertos que tienen los intérpretes de Paradise en México, República Dominicana, Estados Unidos, Argentina y los shows en Europa.

H.E.R. es una cantante estadounidense de 24 años. (KEVIN MAZUR/AFP)

Ante la gran euforia provocada por Coldplay en Costa Rica, la banda presentará dos shows en el Estadio Nacional, los días 18 y 19 de marzo. Las entradas para ambas fechas ya están agotadas.

Coldplay premió a Costa Rica y lo eligió para iniciar su gira mundial Music Of The Spheres debido al compromiso del país en temas relacionados con el medioambiente y las energías limpias, así como el tema de la inclusión, el acceso a la salud y la educación.

Esta será la primera vez que la banda se presente en el país y, por ello, los músicos británicos prometieron que su show contará con todos sus éxitos, incluidos Yellow, The Scientist, Hymn For The Weekend y Viva la vida.

Para cada uno de los conciertos se habilitó un aforo de 40.000 personas, que era el permitido en el Estadio Nacional antes de que iniciara la pandemia.

Requisitos

Estos son los requerimientos sanitarios para el concierto:

El público deberá cumplir acreditar el esquema completo de vacunación.

El público deberá portar en todo momento mascarilla.

El público deberá cumplir con todas las medidas sanitarias de distanciamiento durante el evento.

Para ingresar debe contar con el esquema de vacunación completo antes del 04 de marzo 2022.

El esquema completo existe luego de 14 días contados a partir de la dosis de la vacuna Johnson & Johnson y de la segunda dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech, Moderna o AstraZeneca/Oxford.