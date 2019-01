–Si por “proactivo” te refieres a la programación de música contemporánea, supongo que ese podría ser el caso. Me gustaría señalar que la próxima temporada, he programado más de 20 trabajos que la OSN nunca ha realizado o no ha realizado al menos desde el 2000, lo que está tan lejos como lo muestran los registros actuales. No estoy seguro de cómo podría ver esto, pero me parece bastante “proactivo”.