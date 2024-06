Carín León dijo que no cantaría nunca con Christian Nodal: Estos son otros cantantes que no se soportan

Recientemente, el cantante mexicano Carín León fue consultado sobre si colaboraría con su compatriota Christian Nodal. “Con mi compa Cristian no, la verdad no, no tengo comunicación”, respondió con cierta incomodidad en el programa televisivo El gordo y la flaca.

Estas declaraciones sacaron nuevamente a la luz el conflicto que arrastran estos dos artistas; una de las tantas rivalidades existentes en el mundo de la música. Anteriormente, el intérprete de Primera cita ya había dejado en claro que no tiene un vínculo con Nodal y que “no vibra” con él.

“Yo hago duetos con mis amistades, con gente que es mi amiga, con la que vibro y he convivido. Siento que los duetos ya pasaron de ser fríos, como era antes cuando se decía: ‘Esta compañía tiene a este artista y yo tengo este artista’. Cuando tú le das respeto y amor a la música y no a los billetes, el negocio llega solo después”, declaró León en el 2022, en una entrevista a varios medios.

No obstante, estas no son las únicas desavenencias entre cantantes y tampoco la única en la que se encuentra envuelto Christian Nodal. Hacemos un repaso de las figuras de la música cuyos enfrentamientos personales se han hecho públicos.

Taylor Swift y Damon Albarn (Gorillaz)

Taylor Swift y Damon Albarn, de Gorillaz, tuvieron un conflicto por unas declaraciones del cantante inglés, quien afirmó que estuvieron sacadas de contexto. Foto: Archivo/Wikimedia Commons

Damon Albarn, vocalista y líder de la banda británica Gorillaz, entró en discordia con la estrella pop Taylor Swift. Esto sucedió por unas declaraciones que el cantante brindó en 2022 al medio Los Angeles Times, en las que mencionó que la estadounidense no compone sus canciones.

Ante esta situación, Swift respondió a un tuit del diario: “Era un gran admirador tuyo hasta que vi esto. Escribo TODAS mis canciones. Tu opinión es completamente falsa y muy dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mi escritura. WOW”.

Posteriormente, Albarn contestó disculpándose y afirmó que todo fue un malentendido, surgido por la tergiversación de una conversación sobre los procesos compositivos.

“Tuve una conversación sobre la composición de canciones y, lamentablemente, se redujo a clickbait. Me disculpo sin reservas y sin condiciones. Lo último que querría hacer es desacreditar tu composición de canciones. Espero que lo entiendas”, escribió en Twitter.

Demi Lovato y Selena Gómez

Demi Lovato y Selena Gómez compartieron pantalla en la película 'Programa de protección para princesas', cuando ambas tenían 17 años. Foto: Archivo

Demi Lovato y Selena Gómez pasaron de tener una amistad que parecía inseparable a ya no considerarse amigas. Las dos estrellas nacieron en 1992 y, de forma paralela, desarrollaron sus carreras como artistas de Disney.

No obstante, rompiendo los corazones de una generación que creció viéndolas juntas, la propia Lovato confirmó que su vínculo amistoso ya no existe. Aunque no detalló los motivos, afirmó que de aquella época como estrella Disney solo perduró su amistad con Miley Cyrus.

Esta revelación la hizo la cantante luego de su retorno a los escenarios en la gala de los Premios Grammy 2020, tras un proceso de rehabilitación por consumo de drogas. En ese entonces, recibió un mensaje de apoyo por parte de Gómez, al cual consideró sorpresivo por la lejanía que media entre ambas.

“Cuando creces al lado de alguien siempre vas a sentir cariño por esa persona, pero admito que no soy su amiga. No sé, siempre la querré y le deseo lo mejor como a todo el mundo”, declaró a la revista Harper’s Bazaar.

Drake y Kendrick Lamar

Por las batallas musicales entre ambos, Drake y Kendrick Lamar captaron la atención de miles de fanáticos. Foto: Archivo

Drake y Kendrick Lamar son los protagonistas de la guerra lírica del año, de la cual no hay certeza de que haya terminado. Entre los dos se han lanzado ataques en un total de nueve canciones, cuatro por parte del canadiense y cinco del rapero estadounidense.

Inicialmente, todo este conflicto se originó como un ataque de Lamar a J. Cole, otro de los nombres más importantes del hip hop. Cole había colaborado junto a Drake en la pieza First Person Shooter y mencionó a los tres involucrados como los tres grandes del rap.

Al parecer, estos versos molestaron a Kendrick, quien los consideró como una comparación no digna con su nivel artístico. Por esta razón, la emprendió contra su colega J. Cole, quien respondió con un tema del cual se arrepintió posteriormente. El rapero bajó la canción de internet y pidió disculpas.

No obstante, este arrepentimiento no contagió a Drake, quien entró con todo al conflicto en abril de este año, sacando a relucir todas las rencillas que arrastra con Lamar desde hace una década. Este enfrentamiento escaló rápida y fuertemente, con piezas cargadas de ataques y mensajes en los que ambos se señalan situaciones graves como relaciones impropias o el abandono de sus hijos.

Nicki Minaj y Cardi B

Nicki Minaj y Cardi B han dividido en bandos a los seguidores del Hip-Hop. Foto: Archivo

Nicki Minaj y Cardi B son las dos artistas de Hip-Hop con mayor trascendencia en la última década. Junto a la fama y éxito que han gozado ambas, también las ha acompañado las polémicas y enfrentamientos, manteniendo una relación tensa durante años.

Este ambiente fue caldeado desde afuera, pues desde que Cardi B saltó a la fama abundaron las comparaciones con su colega. Con el tiempo, las tensiones aumentaron y una maraña de supuestas faltas de respeto y ataques indirectos en entrevistas y redes sociales estalló en el 2018.

En setiembre de ese año, durante la fiesta Harper’s Bazaar ICONS, en la Semana de la Moda de Nueva York, varios medios reportaron que un comentario de Minaj a Cardi B desencadenó una pelea física. Esto se viralizó, sobre todo por el momento en que la intérprete de UP le lanzó un zapato a Minaj.

Cardi B le lanza sus zapatos a Nicki Minaj en el New York Gashion Week.😱🔥 TMZ reporto una pelea entre las dos artistas. La reacción de Cardi B fue supuestamente porque @nickiminaj le dijo que debía “cuidar de su hija en lugar de estar de fiesta”. 😳😳😳 #cardib #nickyminaj #mas23tv #escomotú Publicado por Mas23tv en Sábado, 8 de septiembre de 2018

Eminem y Machine Gun Kelly

Eminem y Machine Gun Kelly arrastraban un conflicto personal desde 2012, pero la polémica estalló hasta seis años después. Foto: Archivo

En 2012, el artista estadounidense Machine Gun Kelly publicó en Twitter un mensaje inapropiado sobre la hija de Eminem, quien en ese entonces era menor de edad. Aunque a ojos del público no hubo ninguna reacción en ese momento por parte del rapero, seis años después envió una respuesta.

En su disco Kamikaze, de 2018, Eminem publicó la canción Not Alike, en la que alude directamente al cantante: “Te estoy hablando, pero ya sabes quién mierda eres, Kelly, yo no uso mensajes subliminales para escabullirme, pero sigue comentando de mi hija Halie…”.

Kelly no hizo esperar su respuesta y lanzó el tema Rap Devil, en el que llenó de insultos al ícono del rap. “Estas enojado por algo que dije en 2012, te tomó seis años y un álbum sorpresa para lanzarme un diss (tiradera, en español)”, dice en uno de sus versos.

Finalmente, Eminem sacó todo su arsenal artístico con la canción Killshot, una fuerte tiradera de cuatro minutos que impactó a los oyentes. Al menos en el plano musical, esto significó el fin de la discusión, pues Machine Gun Kelly no lanzó ninguna respuesta.

J Balvin y Residente

Como dato curioso, Residente y J Balvin compartieron cartel en el último festival de Picnic en Costa Rica. Foto: GDA

Uno de los conflictos más sonados entre cantantes latinos fue el del boricua Residente y el colombiano J Balvin, que data del 2021. Esto tomó especial relevancia cuando el puertorriqueño aprovechó una grabación con Bizarrap para emprenderla musicalmente contra su colega.

Esta rencilla se hizo pública, luego de que René Pérez, nombre del rapero Residente, publicó un video atacando a Balvin por el llamado que el cafetero hizo a boicotear los Premios Grammy Latinos, por aparentemente no respetar al género urbano.

Según Pérez, conversó por teléfono con Balvin, pero algunas actitudes de este avivaron su enojo. Por esta razón publicó otro video en el que compara la música del reggaetonero con un perro caliente, que no puede pretender estar a la altura de los restaurantes con estrellas Michelin.

J Balvin se limitó a sacar mercadería en la que ironiza con las críticas de Residente, pero nunca se involucró frontalmente en el conflicto.

Cristian Nodal y J Balvin

Cristian Nodal considera que J Balvin quería colaborar musicalmente con él, pero no encontró una manera adecuada de acercarse. Foto: Archivo (Captura)

Como adelantamos, Christian Nodal ya se había visto envuelto en una polémica con otro compañero del gremio. En el 2022 explotó contra el reggaetonero J Balvin (también recurrente en los conflictos) por una publicación en Instagram.

En ese entonces, Nodal recibió muchas críticas y burlas por su look, y el colombiano se sumó publicando fotos de ambos con la descripción: “Encuentre las diferencias”. Esta comparación no cayó nada bien al cantante mexicano que reposteó la publicación en sus historias de Instagram.

“Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”, respondió.

Luego de esto, el azteca fue más allá y publicó la canción Girasol, en la que durante más de cinco minutos le lanza fuertes ataques criticando la carrera del intérprete de Mi gente.