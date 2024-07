‘Careless Whisper’: La historia del ‘himno de la sensualidad’ de George Michael que cumple 40 años

La historia de la música pop está marcada por canciones que trascienden el tiempo y las generaciones, y Careless Whisper, de George Michael, es uno de ellos. Esta balada romántica, estrenada el 23 de julio de 1984, se ha convertido en un himno de sensualidad y nostalgia.

Curiosamente, la interpretación de Michael no ha trascendido al nivel de la melodía de saxofón (ejecutada por Steve Gregory) de esta canción. Incluso, debido a la inclusión de esta tonada en series, películas, videojuegos, comerciales y videos, muchas personas alrededor del mundo recuerdan el tema como una pieza instrumental, sin letra.

No obstante, antes de la masificación que obtuvo el solo de saxofón, la canción completa fue un éxito de ventas. Según Billboard, el tema vendió más de 1 millón de copias solo en el Reino Unido y durante el año de su lanzamiento encabezó las listas de popularidad en 25 países.

Actualmente, su icónico videoclip acumula en Youtube más de 1.200 millones de visitas. También ha continuado su éxito en las redes sociales, pues su audio en Tik Tok acumula 700 millones de reproducciones. Todo eso sin contar la inmedible repercusión que tienen las versiones alternativas que crean los usuarios de esta plataforma.

Careless Whisper fue compuesta por George Michael (con solo 17 años) y coescrita junto a Andrew Ridgeley, con quien en ese entonces integraba el dúo musical británico Wham!. Aunque formó parte del segundo álbum de esta banda, se considera como el primer sencillo solista de Michael, pues su compañero no tiene protagonismo en la grabación.

La letra narra la culpa y el arrepentimiento de un hombre que ha sido infiel a su pareja y que añora revivir ese amor. Según comentó el inglés en su biografía Bare, la pieza está inspirada en una situación real de su vida con Jane, una mujer de la que se enamoró desde que tenía 12 años.

”Yo era un chico gordo, con lentes y estaba muy enamorado de ella, aunque no tenía ninguna posibilidad”, relató.

Tiempo después, cuando ya tenía 16 y sostenía una relación con otra joven llamada Helen, volvió a encontrarse con la mujer que lo cautivó desde niño. En ese momento comenzó un romance con Jane sin terminar su noviazgo (y a escondidas de Helen) y, además, inició otro amorío con una chica llamada Alexis. Jane se enteró de este tercer idilio y por ese motivo se alejó del cantante; lo cual lo llenó de un arrepentimiento que arrastró hasta su canción.

“We could have lived this dance forever. But now, who’s gonna dance with me? Please stay (en español: Podríamos haber vivido este baile para siempre. Pero ahora ¿quién va a bailar conmigo? Por favor, quédate)”, versa el tema.

George Michael, autor e intérprete de 'Careless Whisper', falleció en el 2016 en su casa de Inglaterra, a causa de un fallo cardíaco. Foto: Archivo (MIGUEL MEDINA)

La cuenta de Instagram del fallecido George Michael no dejó pasar inadvertido el 40 aniversario de su icónica canción. El perfil póstumo del cantante posteó el video del tema con fragmentos de una entrevista de la época.

“Hace 40 años la música parecía tan fuerte... ¡y todavía lo es hoy! George lanzó su primer sencillo en solitario, Careless Whisper el 23 de julio de 1984 y el resto es realmente historia. Esta canción ha cobrado vida propia, desde su lanzamiento original hasta TikTok, es amada en todo el mundo y George estaría tan orgulloso del legado que Careless Whisper ha cimentado realmente”, escribieron en la publicación.

Además, las empresas George Michael Entertainment (GME) y Sony Music anunciaron que lanzarán un EP especial para conmemorar las cuatro décadas de Careless Whisper. La producción discográfica saldrá a la venta el 18 de octubre e incluirá una versión inédita en vivo, grabada durante una presentación del artista en el Madison Square Garden de Nueva York, el 23 de julio de 2008.