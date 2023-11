Cantante tico Alien Feli lanza disco debut, producido por ingeniero que trabajó con obras de Radiohead y Muse

Cuando Alien Feli tomó la decisión de lanzar su carrera como solista, sabía que no sería sencillo, pero estaba convencido de una cosa: quería que su música reflejara su esencia.

La intención de Alien Feli era hacer una producción de rock and roll muy al estilo de los años 60, pero para lograrlo sabía que ocupaba apoyarse en un ingeniero de sonido con suficiente experiencia en esa área. Así que comenzó su búsqueda, con el único propósito de conseguir a la persona idónea.

Navegando en Internet encontró a Chris Brown, un productor musical, ingeniero de sonido, mezcla y masterización, con una amplia experiencia en la industria discográfica. En ese momento, González supo que era la persona correcta para sumarse a su disco, también llamado Alien Feli.

Alien Feli busca transmitir sus sentimientos más profundos en su disco homónimo. (Cortesía)

“Vi sus credenciales y compartía muchos elementos con mi música. Yo soy muy influenciado por la onda británica, entonces asumí que Chris iba a entender las técnicas de mezcla que yo ocupaba, que era poder crear una experiencia inmersiva cuando las personas se pusieran los audífonos y escucharan la música”, comentó Alien Feli.

“Yo quería que fuera como ese rock psicodélico de los años 60, en el que las cosas se mueven de lado a lado”, agregó.

González afirma que no se equivocó en su decisión, pues Brown no solo entendió su visión musical, sino que además añadió su toque personal y “se notaba su expertis”.

Desde 1997, el productor musical ha grabado varias bandas sonoras de orquestas y películas. Además, ha trabajado en algunas obras de bandas como Radiohead y Muse, así como con George Martin. También trabajó por una década en el Abbey Road Studios.

“Para mí, trabajar con él, era como subir un escalón en cuanto a la seriedad con la que me iba a tomar la música en mi vida, porque creo que cuando uno decide hacer una inversión en un proyecto de este calibre, con una persona así de experimentada y profesional, implica que uno tiene que llegar a esa persona con una actitud de seriedad y seguridad de lo que uno quiere” afirma González.

Para este disco el artista, de 26 años, también sumó al baterista costarricense Horacio París, quien asegura también fue una pieza clave para lo que quería.

Como resultado, el disco de Alien Feli cuenta con un total de ocho canciones interpretadas en inglés, las cuales ya están disponibles en las diferentes plataformas musicales. Allí hay algunos temas como The Devil Works For Me, Jazzmine y All The Bees.

En estos temas, el cantante aborda experiencias como el amor por la música, la comprensión de los demonios personales, el empoderamiento, las inseguridades y la búsqueda del auto-entendimiento.

Felipe González, cuyo nombre artístico es Alien Feli, está debutando como artista con su disco homónimo'. (Cortesía)

“Durante épocas difíciles, recurrí a la única música que conocía para distraerme (...). La música siempre ha tenido un profundo impacto en mi vida, entonces, la intención de estas canciones es transmitir las experiencias reales de mi juventud y conectar con personas que posiblemente se hayan sentido similar”, explicó el músico.

“Si tuviera que sintetizar la temática del álbum, diría que se trata sobre la dificultad para manejar mi salud mental durante las edades de 18 a 21 años”, agregó.

Y aunque su primer disco es completamente en inglés, Alien Feli no descarta hacer música en español en un futuro cercano. Sin embargo, por ahora se concentra en promocionar su álbum y en planear sus primeros conciertos en vivo, los cuales espera que sean pronto.