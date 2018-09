“La banda Maná empezó desde abajito” , dijo Fher en una entrevista reciente con The Associated Press desde su casa en Guadalajara, Jalisco, México. “Es una sorpresa muy grande todo lo que nos sucede en nuestras vidas como artistas y lo que ha ido sucediendo en nuestra vida profesional (...), entonces llegar a este punto donde ya vas a ser Person of the Year de una premiación de esa índole es un logro grande y la verdad pues sí, nos apasionó la noticia”, agregó el artista .