“Las melodías de este primer disco se encierran principalmente en los estilos de música pop (...Baby One More Time, You Drive me Crazy, I Will be There, Deep in my Heart, Thinkin About you, The Beat Goes On) y balada-pop (Sometimes, Born to Make You Happy, From the Bottom of my Broken Heart, I Will Still Love You, E-Mail My Heart). Por su parte, Soda Pop coquetea con el reggae tipo neoyorquino”, fue parte de la descripción de la nota sobre el álbum que en ese momento era distribuido en Costa Rica por Dideca y costaba ¢4.300.