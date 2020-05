-Sí porque mis fans me están pidiendo música y les tengo que dar lo que me piden. Con la pandemia, que no la teníamos programada en nuestras vidas, si soltamos todo el disco de una vez se van a perder muchas canciones que tienen demasiado potencial. Llevo tres canciones digitales que se publicaron para que no se pierdan y para que mis fans, dentro de todo lo malo que está pasando, no la pasen tan mal escuchando mi música.