“Estoy aquí por acompañar a mi esposa. La música de Paquita no me molesta porque yo sé quien soy. En 47 años de matrimonio nunca le he fallado a mi señora. Nada de lo que estas letras puedan decir me va a herir porque sé cuál es mi personalidad. Lamentablemente con su comportamiento, hay muchos hombres que inspiran las letras de estas canciones”, aseveró Durán, quien se proclamó como un defensor de la fidelidad.