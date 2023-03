Ara Malikian, prodigio del violín que toca desde Bach hasta Jimi Hendrix, volverá a Costa Rica

Ara Malikian, violinista libanés-español de renombre mundial, volverá a San José para dar un largo y entretenido recital el próximo 3 de mayo. Así lo anunció Interamericana de Producciones, empresa a cargo del evento.

El músico volverá al Teatro Melico Salazar, donde precisamente se presentó en setiembre del 2019. Allí volverá a presentar un repertorio variado, desde obras canónicas de compositores como Bach, Vivaldi, Mozart y Paganini, hasta temas pop de artistas como Rolling Stones, Led Zeppelin, Guns N’ Roses y Jimi Hendrix.

Ara Malikian se lució en su debut en Costa Rica, hace cuatro años. (Mayela López)

En el 2019, Malikian tenía programado dar un concierto el 8 de mayo, pero sufrió un accidente en el aeropuerto Juan Santamaría que le provocó una quebradura. De emergencia, el violinista debió regresar a España (país donde vive) para ser operado.

Además de su talento musical, Malikian es conocido por su presencia escénica, su carisma y su habilidad para conectar con el público, pues siempre cuenta anécdotas de su vida que suelen sacar carcajadas.

Las entradas estarán a la venta este mismo viernes 10 de octubre, a partir de las 6 p. m.

Los días 10 y 11 de marzo se pueden adquirir los tiquetes con las tarjetas American Express; los días 12 y 13 de marzo con Tarjetas Bac Credomatic. A partir del 14 de marzo se podrán conseguir los boletos con todas las tarjetas.

Los precios van de los ₡26.000 a ₡58.000 colones y se pueden adquirir con Tasa Cero a 3 meses.

Sobre el músico

Ara Malikian es un violinista libanés que reside en Madrid. Goza de fama internacional. Foto: cortesía Interamericana de Producciones

Iniciado en el violín por su padre en un búnker de Beirut, en medio de la guerra civil del Líbano, este músico fue becado en Alemania y vive en España hace casi 20 años, a donde llegó para ingresar en la Orquesta Sinfónica de Madrid. Su carácter iconoclasta le hizo iniciar una original carrera en solitario, en la que ha fusionado la música clásica, el rock y el pop para convertirse en lo que distintos medios han llamado un “fenómeno de masas”.

Autor de numerosos discos, ganador de importantes premios y con más de 4.000 conciertos, Malikian ha conseguido difundir su extrovertida fórmula musical en todo el mundo. Su música logra interpretaciones vibrantes y explosivas, así como un intenso lirismo en las ejecuciones que lo requieran, sea una obra clásica o popular.

“Por supuesto que hay mundos que a veces se vuelven muy cerrados como el clásico, el jazz, el flamenco, el tango... Es cuestión de conceptos. Mi concepto es abrir la mente, aprender, siempre hacer algo que me inspire. Hay personas que te critican pero es normal. La crítica te hace crecer, te enseña. Yo he aprendido, después de tantos años, que para quien yo toco es para el público que viene a verme y para mí. No toco para aquellos que vienen a criticar”, expresó a Viva en una entrevista en el 2019.