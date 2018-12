Para esta edición de música pop, Bocelli echó mano de compañeros en diferentes piezas. Así es como se desprenden los sencillos Amo Soltanto Te, junto a Ed Sheeran y con letra de Tiziano Ferro (segunda colaboración con el inglés); We Will Meet Once Again, con Josh Groban; Ave Maria Pietas, con la soprano clásica Aida Garifullina e If Only, con Dua Lipa (letra que estuvo a cargo de Francesco Sartori y Lucio Quarantotto, escritores de Con tepartirò).