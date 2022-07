Adele deslumbró en su regreso a los escenarios en Londres y varios famosos la acompañaron

Adele regresó y ese hecho, por sí solo, se celebra. Ella se presentó en el Hyde Park, en Londres, su ciudad natal y en la que no aparecía desde el 2017, cuando por una afectación en sus cuerdas vocales tuvo que cancelar. Finalmente logró estar de vuelta y presentarse en los dos conciertos que tenía programados este fin de semana en el marco del festival British Summer Time.

Adele se presentó viernes y sábado, sin embargo, este último show fue más especial, pues coincidió con la celebración del Pride, incluso ella apareció abrazada por una bandera multicolor que representa el orgullo de la comunidad LGTBIQ.

Adele logró dar sus conciertos, shows que tenía escépticos a algunos fans ya decepcionados, entre ellos quienes desde Londres habían acudido a Las Vegas meses atrás para verla en escena pero esa vez los espectáculos fueron cancelados, recuerda Variety. Cada uno de sus recitales, ambos con capacidad de 65.000 personas, estuvieron repletos.

Adele compartió imágenes en su Instagram en las que mostró parte de lo que vivió en el primero de sus dos conciertos en el Hyde Park,de Londres. Foto: Instagram

La intérprete de temas como Easy on me, Someone like you y el icónico Hello ofreció por casi dos horas, cada día, un recital de calidad; en ambos reafirmó que su talento está cada vez más fortalecido.

Adele apareció vestida de negro y con accesorios brillantes. Su ropa se mantuvo sobria, en sus eventos la protagonista es la voz, demostración de la que el viernes disfrutaron celebridades como Cameron Diaz, Tom Cruise y James Corden, según Variety, medio que resalta en su crónica que desde el primer saludo la artista se ganó a su público.

El actor Luke Evans también disfrutó del recital y compartió un video en el que se vea a la artista, de 34 años, en acción.

“No era un asiento de primera fila, pero no importaba, ¡estar en esa multitud cantando cada canción lo era todo! Qué noche más épica”, escribió.

Natalie Portman fue otra de las famosas que no se perdió el espectáculo.

La artista conversó con su público en varias ocasiones contando que se sentía extraña al estar nuevamente frente a una multitud y que había trasnochado recientemente para ver Stranger Things.