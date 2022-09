20 canciones del 2002, año de fabricación de los buses a los que diputados les dieron ‘la bendición’

'Aserejé', del trío de hermanas españolas Las Ketchup, fue una de las canciones más emblemáticas del 2002.

En el 2002, David Bisbal era la sensación de las radios costarricenses. Las emisoras pasaban incansablemente Ave María, la movidísima canción que hizo del participante de Operación Triunfo un ídolo más allá de su natal España. Y así sonó a todo volumen en los flamantes radios de los buses que se estrenaron ese año, aún con olor a nuevo, por nuestras vetustas calles.

Bisbal hoy ya no sale en las radios, al menos no tantísimo como dos décadas atrás. Sin embargo, aquellos buses modelo 2002 sí siguen sirviendo a los ticos. Unidades con 20 años, inevitablemente traqueteadas, y que, a criterio de muchos especialistas, ya no son las más aptas para el transporte público de pasajeros. En sus radios ahora el que se aparece con frecuencia es Bad Bunny.

El pasado martes 27 de setiembre, diputados de cinco partidos dictaminaron positivamente un proyecto de ley para elevar de 15 a 20 años la antigüedad de los buses de forma permanente, pese a que un criterio técnico del Consejo de Transporte Público (CTP) se había opuesto a esta medida.

Esto pasó en la Comisión de Asuntos Económicos, con la venia de Kattia Rivera y Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN); Vanessa Castro y María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Waldo Agüero, del oficialista Progreso Social Democrático (PPSD); Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP); y Olga Morera, de Nueva República (PNR).

Solo votó en contra Sofía Guillén, del Frente Amplio.

Diputados de 5 partidos avalan subir antigüedad de buses con aplausos de autobuseros en la barra

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) también se opuso a la propuesta porque podría encarecer el precio de los pasajes de autobús, dado que las unidades más viejas requieren más mantenimiento y repuestos y estos gastos se trasladarían a las tarifas.

La votación contó con el beneplácito de los autobuseros, cuyos representantes aplaudieron entusiastas a los congresistas que no vieron problema en que la gente siga viajando en buses que datan del año en que Abel Pacheco fue electo presidente y en que la Sele llegó al Mundial con una alineación que hoy parece un catálogo de apodos de mediana cerrada: La Bala, La Cobra, El Tuma, El Paté, El Pato, El Pelícano, El Rocky, El Rapero, El Peché, El Principito... y Shakira.

Para dimensionar el tiempo que ha pasado desde que se estrenó un bus que ya acumula 20 años de carreras, acá están 20 canciones emblemáticas del 2002.

1. Aserejé, Las Ketchup Copiado!

2. Complicated, Avril Lavigne Copiado!

3. Ave María, David Bisbal Copiado!

4. All the Things She Said, t.A.t.U. Copiado!

5. Caraluna, Bacilos Copiado!

6. By the Way, Red Hot Chili Peppers Copiado!

7. Torero, Chayanne Copiado!

8. The Scientist, Coldplay Copiado!

9. Ángel de amor, Maná Copiado!

10. Without Me, Eminem Copiado!

11. A Dios le pido, Juanes Copiado!

12. Dirty, Christina Aguilera con Redman Copiado!

13. A quién le importa, Thalía Copiado!

14. Here to Stay, Korn Copiado!

15. El duelo, La Ley con Ely Guerra Copiado!

16. Hurt, Johnny Cash Copiado!

17. Entra en mi vida, Sin Bandera Copiado!

18. Dilemma, Nelly con Kelly Rowland Copiado!

19. Mi bombón, Cabas Copiado!