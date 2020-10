1. Eddie no escuchaba música: Una de las excentricidades del músico fundador de la banda de hard rock Van Halen era que no escuchaba música. “Simplemente no le intriga la música de otras personas”, apuntó con incredulidad Chuck Klosterman en el artículo Eddie Van Halen: ¿Cómo sobrevivió a las adicciones? ¿Por qué sigue componiendo música? ¿Y qué piensa realmente de David Lee Roth y otros ex integrantes de Van Halen. “Es algo extraño, pero ha sido así toda mi vida. No podría hacer un disco contemporáneo si quisiera porque no sé cómo suena la música contemporánea” dijo durante la entrevista para Billboard.