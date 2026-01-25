Museos del Banco Central invitan al público a disfrutar de su ‘Verano en el museo’ con un horario ampliado

Los jueves y viernes hasta el 6 de marzo, los Museos del Banco Central estarán abiertos hasta las 7 p. m.

Como parte de su programa Verano en el museo, los Museos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) ampliaron su horario para las próximas semanas, con el fin de que el público pueda disfrutar de las exposiciones, así como de actividades educativas y recreativas, talleres, noches de música y degustaciones gastronómicas.

El horario extendido hasta las 7 p. m. se aplicará los jueves y viernes hasta el 6 de marzo.

“Estamos escuchando a quienes quieren venir por primera vez a los museos, a quienes quieren regresar una vez más o vivir experiencias de vacaciones diferentes con sus familias y amigos sin que su horario laboral sea un obstáculo”, explicó José Hernán Solano, director ejecutivo de los Museos, en un comunicado de prensa.

En los Museos del BCCR los visitantes podrán recorrer las salas de Oro Precolombino, de Numismática y las exhibiciones temporales De la fábrica al bolsillo: diseño e impresión de billetes del siglo XIX, Primero fuimos música y Rutas clandestinas.

El 12 de febrero el horario será hasta las 8 p. m. para que el público disfrute de la primera edición del Art City Tour.