Murió Vince Zampella, cocreador de ‘Call of Duty’ en trágico accidente de tránsito

El accidente en que falleció el artista quedó registrado en video

Por Fiorella Montoya
Zampella cofundó Infinity Ward y dio origen a Call of Duty, una de las franquicias más exitosas del sector.
Zampella cofundó la productora Infinity Ward y dio origen a 'Call of Duty', una de las franquicias más exitosas del sector. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)







