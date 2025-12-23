Murió Vince Zampella, cocreador de ‘Call of Duty’ en trágico accidente de tránsito

Zampella cofundó la productora Infinity Ward y dio origen a 'Call of Duty', una de las franquicias más exitosas del sector.

La industria de los videojuegos sufrió una pérdida significativa tras la muerte de Vince Zampella, cocreador de Call of Duty y referente del desarrollo de franquicias influyentes. El productor falleció el domingo 21 de diciembre en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles.

En un comunicado enviado a la revista People, la Patrulla de Carreteras de California informó que el Centro de Comunicaciones de Los Ángeles recibió el aviso del accidente a las 12:43 p. m., hora local. Las autoridades señalaron que un vehículo que viajaba hacia el sur, a una velocidad de 100 km/h, se salió de la vía, impactó contra una barrera de concreto y se incendió por completo.

Vince Zampella también lideró el desarrollo de 'Titanfall', 'Apex Legends' y 'Star Wars Jedi: Fallen Order'. (FREDERICK M. BROWN/Getty Images via AFP)

Según el reporte oficial, el pasajero fue expulsado del automóvil y el conductor quedó atrapado en el interior. Medios como NBC4 Los Ángeles y TMZ indicaron que el siniestro involucró únicamente el vehículo en el que viajaban Zampella y un acompañante cuya identidad no se divulgó.

Zampella fundó la empresa Infinity Ward en 2002 junto a Jason West y Grant Collier. Un año después, el estudio lanzó Call of Duty, franquicia que superó los 500 millones de copias vendidas, según BBC News.

La causa del accidente continúa bajo investigación. TMZ y Daily Mail señalaron que las autoridades recopilan pruebas para esclarecer el hecho.