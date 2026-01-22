¿Murió Tekashi 6ix9ine? El rapero rompe el silencio tras rumores de ataque en prisión

Tras los rumores de que fue apuñalado y asesinado en prisión, el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine desmintió, muy a su estilo, las informaciones que han circulado en redes sociales.

El artista, quien está preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, publicó hace unas horas un video muy particular en sus historias de Instagram, dejando en claro que está bien de salud.

Tekashi 6ix9ine desmintió su muerte

Tekashi se mostró en su celda jugando en una aplicación de apuestas con su teléfono celular y publicó el mensaje: “Estos tres meses pasan volando gracias a @rainbetcom. Estoy retrocediendo en el tiempo a la carrera de Rick Ross, ¿alguien quiere algo?”, haciendo referencia al juego.

El rapero se mostró con su uniforme de color naranja, típico de los centros penales estadounidenses. Incluso habló con un hombre quien fue el encargado de grabar el video y enseñó cómo supuestamente ganó dinero apostando en un juego de cartas en línea. Con este video, Tekashi no dejó dudas de que está bien y que todo lo que se ha dicho sobre él y un ataque en prisión es mentira.

Tekashi 6ix9ine es un rapero estadounidense conocido por su estilo agresivo, su imagen llamativa y múltiples controversias legales y mediáticas. (Archivo)

La publicación provocó varios comentarios en los que, además de hacer bromas, los seguidores del cantante le mostraron su apoyo. “No estaba muerto, estaba de parranda”, “Papá Dios te cuide de todo rumor malo” y “Dios te proteja” fueron algunos de los mensajes en la publicación.

El famoso cantante, quien ha tenido una vida cargada de escándalos, excesos y encontronazos con la policía, está preso debido a que el año pasado admitió haber agredido a un hombre y poseer drogas, lo que causó su detención por violar la libertad condicional de la que gozaba después de ser juzgado por un caso relacionado con pandillas. El artista fue sentenciado en diciembre a cumplir tres meses en la cárcel.