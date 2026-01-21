¿Tekashi 6ix9ine fue asesinado en prisión?: esto es lo que se sabe

Tekashi 6ix9ine se encuentra en prisión luego de violar las condiciones de su libertad supervisada y enfrentar nuevos cargos por posesión de drogas y agresión.​

En las últimas horas, distintas publicaciones en redes sociales encendieron las alarmas al afirmar que el rapero Daniel Hernández, conocido mundialmente como 6ix9ine o Tekashi 6ix9ine, habría sido asesinado mientras se encontraba recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

Las versiones que circulan indican que el músico habría sido “apuñalado en múltiples ocasiones”, aunque hasta el momento no existe ningún reporte oficial que confirme tales hechos.

El rumor se propagó con rapidez y reavivó viejos recuerdos sobre los conflictos que el artista tuvo con otros reclusos, tras su colaboración con las autoridades estadounidenses hace algunos años.

En aquel entonces, 6ix9ine decidió testificar contra integrantes de la pandilla “Nine Trey Gangsta Bloods”, con el objetivo de reducir su condena, lo que le valió la enemistad de varios miembros del entorno criminal y una fuerte división dentro de la escena del rap en Estados Unidos.

Hace años Tekashi 6ix9ine tuvo enfrentamientos con otros privados de libertad. (Archivo.)

A pesar de la intensidad del rumor, fuentes oficiales no han emitido declaraciones sobre el supuesto ataque. Incluso, las versiones más extremas, que hablan de hasta 30 puñaladas, se consideran parte de una “noticia falsa” difundida masivamente por internet, pues ni la policía ni el equipo cercano al artista han validado la información.

El intérprete, de 29 años e hijo de madre mexicana y padre puertorriqueño, mantiene una historia legal marcada por controversias. Fue condenado por delitos relacionados con porte ilegal de armas, narcotráfico, intento de homicidio y violencia doméstica, todos vinculados a su participación en la “Nine Trey Gangsta Bloods”.

Más tarde, al cooperar con la Policía, logró una reducción de su pena y fue enviado a cumplir prisión domiciliaria. Sin embargo, el pasado 6 de enero, el rapero volvió a ingresar voluntariamente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para cumplir una sentencia de tres meses, luego de violar las condiciones de su libertad supervisada y enfrentar nuevos cargos por posesión de drogas y agresión.

Desde entonces, no se ha reportado ningún incidente que respalde los rumores de su presunta muerte, por lo que todo apunta a que se trata de una confusión amplificada en redes sociales.