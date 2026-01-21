Viva

¿Tekashi 6ix9ine fue asesinado en prisión?: esto es lo que se sabe

Las versiones que circulan indican que el músico habría sido ‘apuñalado en múltiples ocasiones’

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Tekashi 6ix9ine
Tekashi 6ix9ine se encuentra en prisión luego de violar las condiciones de su libertad supervisada y enfrentar nuevos cargos por posesión de drogas y agresión.​ (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tekashi 6ix9ineDaniel Hernández
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.