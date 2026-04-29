Murió Roger Sweet, creador de He-Man: esto se sabe sobre su fallecimiento

Roger Sweet trabajó como diseñador de juguetes en Mattel. Él fue el creador de He-Man.

El diseñador de juguetes estadounidense Roger Sweet, creador de He-Man, falleció a los 91 años, según reportó el medio especializado en noticias de la farándula TMZ.

De acuerdo con la información, Sweet murió pacíficamente este martes 28 de abril en el centro de cuidados donde residía.

TMZ explicó que Marlene, esposa del artista, había informado de que Roger sufrió hace un par de meses una aparatosa caída que le provocó hemorragias cerebrales, por lo cual tuvo que ser hospitalizado. Además, durante varios años, el artista luchó contra la demencia.

El medio estadounidense recordó que Sweet trabajó para la compañía Mattel en las décadas de los años 70 y 80. La revista Variety agregó que fue el principal diseñador del Departamento de Diseño Preliminar.

Sweet “salvó” a Mattel después de que la compañía rechazara crear juguetes de Star Wars. El trabajo del diseñador fue una idea innovadora de una figura de acción que se convirtió en el prototipo de He-Man.

He-Man salió al mercado en 1982 y un año después Mattel y Filmation lanzaron la serie animada He-Man y los amos del universo, que complementó la popular línea de juguetes.

“La serie transcurría en el mágico planeta Eternia y seguía las aventuras del joven príncipe Adam. Al empuñar la Espada del Poder, Adam pronunciaba la ya icónica frase: ‘¡Por el poder de Grayskull!’, que lo transformaba en He-Man, el guerrero más temible de la galaxia”, explicó la revista.

La serie se emitió durante 130 episodios, de 1983 a 1985.