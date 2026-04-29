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Murió Roger Sweet, creador de He-Man: esto se sabe sobre su fallecimiento

El personaje salió al mercado en 1982; un año después se publicó la serie de televisión

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Por Jessica Rojas Ch.
Roger Sweet He-Man
Roger Sweet trabajó como diseñador de juguetes en Mattel. Él fue el creador de He-Man. (Tomada de redes)







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Roger SweetHe-Man
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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