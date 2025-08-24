Murió recordada estrella de ‘Los Soprano’ en su casa de Nueva York

Jerry Adler, destacado actor de la serie Los Soprano, murió este sábado 23 de agosto a los 96 años. El deceso del artista, que se dio en su casa en Nueva York, Estados Unidos, fue informado por su familia.

Adler es especialmente recordado por su papel como Herman Hesh Rabkin, el consigliere (asesor de confianza y mano derecha del jefe) en la serie de culto. Además, era un veterano de Broadway, donde desarrolló su carrera mucho antes de dar el salto definitivo frente a las cámaras, a los 60 años.

Jerry Adler (derecha) interpretó al consejero y mano derecha de Tony Soprano en la exitosa serie 'Los Soprano'. (HBO)

Nacido en Brooklyn, en 1929, se desempeñó como asistente de dirección y producción en montajes como Gentlemen Prefer Blondes y The Apple Tree, incluso dirigió My Fair Lady en 1976.

A partir de los años noventa, su carrera se transformó. Debutó en televisión en 1991, en la serie Brooklyn Bridge, y desde entonces construyó una carrera en el cine, la televisión y el teatro.

El personaje que marcó un legado

El New York Post destaca su papel como Herman Hesh Rabkin en Los Soprano, que lo consagró entre los fanáticos de la serie, en la que participó en 28 episodios a lo largo de las seis temporadas.

Además de su icónico rol en la serie de HBO, el medio neoyorquino recuerda su trabajo en The Good Wife y su spin-off The Good Fight, en los que interpretó a Howard Lyman.

La familia de Jerry Adler publicó este obituario. (www.dignitymemorial.com/Captura de pantalla)

También destaca sus apariciones en Rescue Me, Mad About You, Northern Exposure y en películas como Manhattan Murder Mystery y Synecdoche, New York.

Robert King, creador de The Good Wife y The Good Fight, hizo una publicación en su cuenta de X destacando su sorprendente impacto.

“Originalmente era un personaje para un solo episodio, pero su actuación generó tanta repercusión que tuvo una presencia prolongada en ambas series”, redactó King.