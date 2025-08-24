Viva

Murió recordada estrella de ‘Los Soprano’ en su casa de Nueva York

El actor interpretó a un querido personaje de la serie de culto de HBO

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Juan Pablo Sanabria

Jerry Adler, destacado actor de la serie Los Soprano, murió este sábado 23 de agosto a los 96 años. El deceso del artista, que se dio en su casa en Nueva York, Estados Unidos, fue informado por su familia.








