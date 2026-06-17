Murió recordada estrella de Disney a los 35 años

Daveigh Chase, la reconocida actriz que alcanzó la fama como estrella de Disney y en el cine de terror, murió a los 35 años debido a complicaciones graves de salud, según informó el medio especializado TMZ este miércoles por la mañana.

Según el medio, la actriz falleció tras sufrir una meningitis y una infección en la sangre, lo que le provocó graves problemas en su organismo.

Chase formó parte de las celebridades infantiles de Disney luego de prestar su voz para el personaje de Lilo en la película Lilo & Stitch, estrenada en 2002. También participó en otro hito del cine animado al darle voz a Chihiro en la versión en inglés de El viaje de Chihiro.

En otra de sus facetas, es ampliamente recordada por su aparición en el cine de terror interpretando a Samara Morgan en la película El aro, papel por el cual resultó ganadora de un premio MTV Movie Award en la categoría de mejor villana.

La joven, en los últimos años, estuvo alejada de los medios de comunicación. Uno de los últimos episodios en los que se supo de ella ocurrió en febrero de 2017, cuando fue detenida por la policía por conducir un vehículo que había sido reportado como robado.