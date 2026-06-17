Murió recordada estrella de Disney a los 35 años

Daveigh Chase, la reconocida actriz que alcanzó la fama como estrella de Disney y en el cine de terror, murió a los 35 años debido a complicaciones graves de salud, según informó el medio especializado TMZ este miércoles por la mañana.
Daveigh Chase, la reconocida actriz que alcanzó la fama como estrella de Disney y en el cine de terror, murió a los 35 años debido a complicaciones graves de salud, según informó el medio especializado TMZ este miércoles por la mañana.
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