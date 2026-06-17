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Murió recordada estrella de Disney a los 35 años

Además, la mujer encarnó uno de los papeles más recordados del cine de terror

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Por Fiorella Montoya

Daveigh Chase, la reconocida actriz que alcanzó la fama como estrella de Disney y en el cine de terror, murió a los 35 años debido a complicaciones graves de salud, según informó el medio especializado TMZ este miércoles por la mañana.








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Daveigh Chase
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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