Murió reconocido rapero a los 31 años, en pleno auge de su carrera

El rapero Werenoi, líder en ventas discográficas en Francia durante 2023 y 2024, murió a los 31 años. Su productor, conocido como Babs, confirmó la noticia este sábado 17 de mayo mediante un mensaje en la red social X.

“Descansa en paz, hermano”, escribió Babs, al referirse al fallecimiento del artista. El mensaje coincidió con una información publicada en prensa, la cual señalaba que el rapero murió en un hospital tras un deterioro repentino de su salud.

Werenoi, nombre artístico de Jérémy Bana Owona, tuvo una carrera brillante. Se impuso como el artista con más discos vendidos en Francia dos años seguidos, según datos del Sindicato Nacional de la Edición Fonográfica.

“El éxito llegó rápido, es cierto. Esto se debe, creo, a mucho trabajo. Me paso casi toda mi vida en el estudio”, declaró el artista en 2021. Nació en Francia, tenía ascendencia camerunesa y creció en Montreuil, suburbio al este de París.

El rapero Werenoi, lideró las ventas musicales en Francia. Su muerte, repentina y aún rodeada de incógnitas, conmocionó al género urbano. (AFP)

La crítica valoraba su talento por fusionar rap agresivo con melodías alegres. Sus canciones destacaban por ritmos pegajosos y una producción cuidada.

El viernes 9 de mayo, apareció en un video grabado y proyectado durante la ceremonia de los premios Flammes, en París. Estos galardones reconocen a artistas de rap y sus múltiples vertientes.

“Estoy disgustado, no he podido estar allí esta noche. Por una lesión grande. Pero esto no es más que un aplazamiento”, afirmó Werenoi en la grabación. Llevaba un cabestrillo en su brazo. Recibió el premio Flamme Spotify al mejor álbum del año por Pyramide 2, su tercer disco, publicado en octubre.

El rapero SCH le rindió homenaje en Instagram. Compartió una fotografía de Werenoi acompañada únicamente por una paloma blanca como mensaje.