Murió reconocido actor de ‘Space Jam’ y series icónicas de los años 80 y 90

TK Carter formó parte de diversos proyectos humorísticos y filmes como ‘The Thing’

Por Fiorella Montoya
El actor TK Carter, recordado por su papel en 'The Thing' y por series como 'Punky Brewster', murió en California.
El actor TK Carter, recordado por su papel en 'The Thing' y por series como 'Punky Brewster', murió en California.







