Murió reconocido actor de ‘Space Jam’ y series icónicas de los años 80 y 90

El actor TK Carter, reconocido por su participación en la película The Thing de 1982, murió en California, según información divulgada por el medio estadounidense TMZ.

Carter nació el 18 de diciembre de 1956 en Nueva York y, con el paso del tiempo, logró espacio en escenarios reconocidos como el Comedy Store, lo que abrió puertas en la industria del entretenimiento. Su trabajo llamó la atención de productores y directores en una etapa de crecimiento para la televisión estadounidense.

Su papel más recordado en cine fue el de Nauls en The Thing, filme dirigido por John Carpenter. Además de ese título, Carter participó en películas como Tren fugitivo (1985), Space Jam (1996) y Domino (2005), donde asumió personajes secundarios que reforzaron su presencia en Hollywood.

En la televisión, desarrolló una carrera constante. Interpretó a Mike Fulton en la serie Punky Brewster, con apariciones recurrentes durante la década de los años 80. Más adelante dio vida a T-Bone en The Steve Harvey Show, producción popular de la década de los noventa.

En el 2000, formó parte de la miniserie The Corner, un drama social que recibió reconocimiento crítico por su retrato crudo de la vida urbana en Estados Unidos. Ese proyecto destacó como uno de los más sólidos de su trayectoria actoral.