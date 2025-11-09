Murió reconocido actor de la serie ‘Doctor Who’ a los 72 años

Nabil Shaban nació en Jordania con osteogénesis imperfecta y fue criado en el Reino Unido.

Nabil Shaban, actor y dramaturgo nacido sin movilidad en las piernas, falleció el 24 de octubre en Edimburgo, Escocia, a los 72 años. La noticia transcurrió recientemente, cuando su hermano, Ahmed, informó que murió en un hospital a causa de una hemorragia cerebral.

A lo largo de su carrera, Shaban utilizó su discapacidad para enriquecer sus interpretaciones en diversos papeles, como el de un alienígena industrial en la serie de ciencia ficción Doctor Who, con el que alcanzó fama internacional.

En la serie interpretó a Sil, un magnate reptiliano con una risa siniestra e inolvidable. Participó en seis episodios entre 1985 y 1986.

Nabil Shaban fue dramaturgo y activista por los derechos de las personas con discapacidad. (Instagram: nationaltheatre/Instagram: nationaltheatre)

Retomó el papel en los audiodramas Misión a Magnus (2009) y Antídoto contra el olvido (2014), así como en la película para televisión Sil y las semillas del diablo de Arodor (2019).

Sil se convirtió en uno de los personajes favoritos de varias generaciones de seguidores de Doctor Who. Muchos lo recuerdan como uno de los villanos más icónicos de la serie, que comenzó en 1963, se emitió hasta 1989 y regresó en 2005.

Otra de las actuaciones de Shabal incluyen producciones cinematográficas como City of Joy (1992), protagonizada por Patrick Swayze, y Children of Men (2006), con Clive Owen. Participó, además, en Wittgenstein (1993), del director Derek Jarman, donde interpretó a un marciano que conversa con el filósofo austriaco.

Shaban nació en Jordania con osteogénesis imperfecta, una enfermedad que debilita los huesos. Sus piernas y su torso eran de tamaño reducido.