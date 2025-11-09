Viva

Murió reconocido actor de la serie ‘Doctor Who’ a los 72 años

El intérprete lidió con la enfermedad de osteogénesis imperfecta. Su talento y activismo marcaron su carrera

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Nabil Shaban nació en Jordania con osteogénesis imperfecta y fue criado en el Reino Unido.
Nabil Shaban nació en Jordania con osteogénesis imperfecta y fue criado en el Reino Unido. (Instagram: nationaltheatre/Instagram: nationaltheatre)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Doctor WhoNabil Shaban
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.