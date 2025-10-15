Murió reconocida modelo en trágicas circunstancias

Pamela Genini fue cofundadora de la marca de trajes de baño SheLux.

Una reconocida modelo italiana murió apuñalada, presuntamente por su pareja, después de intentar terminar la relación, según informaron medios de Italia.

Pamela Genini, de 29 años, fue atacada en su apartamento en Milán el martes por la noche. Su novio, Gianluca Soncin, de 52 años, es el principal sospechoso del crimen.

De acuerdo con el diario Il Giorno, la pareja discutía en el balcón del apartamento de la modelo, ubicado en un tercer piso, cuando Soncin la apuñaló al menos 20 veces.

Vecinos relataron que escucharon las súplicas de ayuda de la joven antes de que fuera asesinada. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero los paramédicos no lograron salvarla.

Genini tenía una reconocida carrera como modelo en Italia. La joven compartía en redes sociales imágenes de su vida profesional y personal, con fotografías en Portofino y en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia.

Medios italianos informaron que Genini trabajó en pasarelas de Florencia, Milán, Montecarlo y Dubái, donde representó marcas de alta costura.

A los 19 años, participó en el reality de citas La isla de Adán y Eva.

Además, fue cofundadora de la marca de trajes de baño SheLux y dirigía un negocio de bienes raíces de lujo.

La policía investiga el caso como un feminicidio.