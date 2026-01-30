Murió reconocida figura de Televisa luego de luchar con fuerte enfermedad degenerativa

El productor mexicano Pedro Torres, una de las figuras más influyentes de Televisa, murió a los 72 años, según informó su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales. El creativo enfrentó una enfermedad degenerativa que afectó su salud en los últimos años.

Torres desarrolló gran parte de su carrera dentro de Televisa, donde fue considerado un visionario del entretenimiento.

El productor padecía esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que lo llevó a retirarse de forma paulatina de la vida profesional, sin embargo, no dijeron si esa fue la causa del fallecimiento. En el comunicado señalaron que murió en paz, rodeado de sus seres queridos.

Sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres agradecieron las muestras de cariño recibidas y solicitaron respeto ante el momento de duelo. Indicaron que el funeral será privado y que más adelante informarán sobre una misa en su honor.

Durante su trayectoria, Pedro Torres produjo formatos emblemáticos como Big Brother, Mujeres Asesinas, Operación Triunfo y La Jugada. También estuvo a cargo de campañas institucionales y proyectos musicales de gran alcance.