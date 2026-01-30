Viva

Murió reconocida figura de Televisa luego de luchar con fuerte enfermedad degenerativa

Fue uno de los responsables de modernizar el entretenimiento televisivo en México y produjo realities, especiales y proyectos musicales

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

El productor mexicano Pedro Torres, una de las figuras más influyentes de Televisa, murió a los 72 años, según informó su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales. El creativo enfrentó una enfermedad degenerativa que afectó su salud en los últimos años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pedro Torrestelevisa
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.