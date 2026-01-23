Viva

Muere reconocido actor de telenovelas de Televisa

La Asociación Nacional de Intérpretes informó sobre el deceso. El artista destacó en telenovelas como ‘Por tu amor’ y ‘La antorcha encendida’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Lazo negro
El artista destacó en telenovelas como 'Por tu amor' y 'La antorcha encendida'. (Freepik)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TelevisaJulio Beckles
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.