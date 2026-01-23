Muere reconocido actor de telenovelas de Televisa

El artista destacó en telenovelas como 'Por tu amor' y 'La antorcha encendida'.

El mundo del espectáculo enfrenta una nueva pérdida. El actor de telenovelas Julio Beckles falleció este 22 de enero. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

La organización informó sobre el deceso mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Julio Beckles”, indicó el comunicado oficial.

La ANDI recordó la trayectoria del actor en la televisión mexicana. Destacó su participación en producciones como La antorcha encendida, Por tu amor y Rencor apasionado. También envió un mensaje de solidaridad a familiares y personas cercanas.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, señaló la asociación.

Julio Beckles desarrolló una carrera ligada a los melodramas de Televisa. Actuó en títulos como El amor no tiene color. Compartió escena con figuras como Aracely Arámbula, Leticia Calderón y Erika Buenfil.

La asociación no reveló la causa del fallecimiento ni ofreció más detalles sobre el deceso.