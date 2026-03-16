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Murió querido actor de Hollywood, recordado por ‘Volver al futuro’, tras cirugía que se complicó

El intérprete forjó una prolífera carrera tanto en el cine como en la televisión

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Por O Globo / Brasil / GDA y Juan Pablo Sanabria
Matt Clark
El recordado actor de Hollywood, quien participó en 'Volver al futuro', tiene una larga lista de series y películas en su trayectoria. (Facebook)







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O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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