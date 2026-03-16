Murió querido actor de Hollywood, recordado por ‘Volver al futuro’, tras cirugía que se complicó

El recordado actor de Hollywood, quien participó en 'Volver al futuro', tiene una larga lista de series y películas en su trayectoria.

Apenas anoche, Hollywood recordaba en la gala de los premios Óscar a las estrellas que partieron durante el último año, y hoy se suma otra muerte que enluta a la industria.

El actor estadounidense Matt Clark, quien forjó una carrera de décadas en el cine y la televisión, falleció a los 89 años. Según la información, confirmada por su familia al sitio TMZ, murió la mañana del domingo en su casa de Austin, Texas, tras complicaciones derivadas de una cirugía de columna.

Una carrera dedicada a la actuación

Clark era conocido por sus participaciones en diversas películas y series a lo largo de su trayectoria. Uno de sus papeles más recordados fue el del cantinero (bartender) en la película Volver al Futuro 3 (Back to the Future Part III), la tercera entrega de la franquicia de ciencia ficción dirigida por Robert Zemeckis.

También apareció en la serie Grace Under Fire y participó en producciones icónicas de la televisión estadounidense como:

Bonanza

Kung Fu

Dynasty

Matt Clark interpreta a un recordado bartender en 'Volver al futuro 3'. (Facebook)

En el cine, actuó en diversos westerns y llegó a trabajar al lado de leyendas del género como Clint Eastwood y John Wayne. De hecho, su participación en la saga Volver al futuro, es prácticamente un cameo, pues aparece cuando los protagonistas viajan al Viejo Oeste.

También integró el elenco del clásico de culto de los años 80, The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension.

El adiós de su familia

En un comunicado, la familia afirmó que Clark era un “actor de actores”, profundamente dedicado a su profesión, pero poco interesado en la fama o el estrellato.

“Amaba trabajar con gente buena y valoraba a quienes ponían a la familia en primer lugar. Se sentía afortunado por la carrera que tuvo y murió como vivió: bajo sus propios términos”, expresaron sus familiares.