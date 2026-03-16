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Dónde ver ‘Una batalla tras otra’, filme que ganó el Óscar a mejor película

El filme, protagonizado por Leonardo DiCaprio, es una cinta “maravillosa”, según la crítica internacional

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Por Carlota Zamora González
Una batalla tras otra
Leonardo DiCaprio protagonizael filme 'Una batalla tras otra'. (Archivo/Archivo)







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Mejor películaUna batalla tras otraPremios Oscar
Carlota Zamora González

Carlota Zamora González

Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual y en la sección de Mundo. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

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