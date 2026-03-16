Dónde ver ‘Una batalla tras otra’, filme que ganó el Óscar a mejor película

La película Una batalla tras otra (One Battle After Another), de Paul Thomas Anderson, ganó el Óscar a mejor película en la más reciente edición de los premios de la Academia.

El filme narra la historia de Bob, interpretado por Leonardo DiCaprio, cuya némesis resurge después de 16 años, al mismo tiempo que desaparece su hija en un ambiente político complicado.

“Un ex revolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar... “Adaptación modernizada de la novela Vineland, de Thomas Pynchon (1990), sobre los movimientos radicales de los años sesenta”, dice la sipnosis del filme, recogida del sitio Filmaffinity.

El director estadounidense, Paul Thomas Anderson, y la productora Sara Murphy, aceptando el premio a mejor película para 'Una Batalla tras otra'. (AFP/La Nación)

Una batalla tras otra ganó el apartado mejor película al enfrentarse a las cintas Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent (El agente secreto), Sentimental Value, Sinners y Train Dreams (Sueños de trenes).

En síntesis, se trata de una película excepcional. No solo lo dice la estatuilla conquistada, sino también la crítica, pues está calificada con 98% en Rotten Tomatoes.

“Una maravilla actual y necesaria, una excepción entre los filmes estadounidenses de estos tiempos difíciles, al ser clara sobre el objetivo de su ira y desesperación, y a la vez ofrecer ideas sobre cómo podrían mejorar las cosas”, escribió sobre el filme Richard Lawson, crítico de The Hollywood Reporter.

La pieza, que recibió 13 nominaciones, también ganó en la categoría de mejor dirección, mejor actor de reparto, mejor sonido, mejor interpretación de un actor en un papel secundario, mejor guion adaptado, mejor edición cinematográfica.

Además de DiCaprio, el elenco está compuesto por Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall y dos músicos Teyana Taylor y Alana Haim de la banda HAIM, entre otros.

¿Dónde ver Una batalla tras otra?

El filme se puede encontrar en las plataformas streaming HBO Max, Apple TV y Google Play.

Pero si desea verla en pantalla grande, el Cine Magaly la volverá a poner en cartelera este lunes 16 de marzo, con función única de 7 p. m. Por su parte, mañana martes se exhibirá a las 3:50 p. m. y el miércoles a las 6:50 p. m.