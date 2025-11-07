Viva

Murió querida cantante nicaragüense Norma Helena Gadea

La noticia fue confirmada por su amigo Luis Enrique Mejía Godoy

Norma Helena Gadea, referente de la música vernácula y testimonial de Nicaragua, murió a los 69 años.
Norma Helena GadeaLuis Enrique Mejía Godoy
