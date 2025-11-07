Murió querida cantante nicaragüense Norma Helena Gadea

Norma Helena Gadea, referente de la música vernácula y testimonial de Nicaragua, murió a los 69 años.

La reconocida cantante nicaragüense Norma Helena Gadea murió este viernes 7 de noviembre. Así lo confirmó su colega y amigo Luis Enrique Mejía Godoy, a través de un sentido mensaje en sus redes sociales.

“A mi hermana del alma, Norma Helena Gadea, que descansa en paz y ya es polvo de estrellas”, escribió Mejía Godoy, quien acompañó el mensaje con un extenso texto poético dedicado a la intérprete.

En su despedida, el artista destacó la fuerza artística y humana de Gadea. “Tu voz nació de las entrañas y del corazón del pueblo. Tu garganta convertía en música cualquier dolor. Como una campana convocaste siempre a la ternura en comunión de abrazos, y tu vocación de pájara cantora jamás abandonaste”, expresó el músico nicaragüense.

El texto de Mejía Godoy continuó como una elegía cargada de simbolismo:

“Tu alma ya se encuentra en la galaxia de las almas buenas. Tu voz sigue viva, vigente y con la fuerza que siempre tu corazón de pájara entregó a todos los que te vimos crecer: el ejemplo, la fortaleza y la estatura de las mujeres dignas y guerreras”.

Norma Helena Gadea se encontraba internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Vivian Pellas, en Managua, desde finales de octubre, según informó el medio Confidencial.

Luis Enrique Mejía Godoy despidió a Norma Helena Gadea con un mensaje lleno de poesía y gratitud. (Facebook /Facebook)

La artista fue una de las voces más representativas del canto popular nicaragüense. Su repertorio incluyó interpretaciones como Pajarita de la paz, Gracias a la vida y Cuando la tierra te nombra, canciones que marcaron generaciones y se convirtieron en símbolos de resistencia, identidad y esperanza.

Durante más de cinco décadas, Gadea se destacó por su compromiso social y su voz inconfundible, que acompañó las luchas políticas y culturales de su país. Fue parte de la generación de músicos que impulsó la canción testimonial en Centroamérica, junto a los hermanos Mejía Godoy, Katia Cardenal y Salvador Cardenal.