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Murió legendaria voz de recordadas canciones de Disney

Peabo Bryson falleció a los 75 años y será recordado por darle voz a canciones como ‘Un mundo ideal’

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Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA

Peabo Bryson, el legendario cantante estadounidense de soul y R&B que dio voz a las bandas sonoras de Disney, falleció a los 75 años tras sufrir un derrame cerebral. La familia del intérprete de Un mundo ideal confirmó que el artista partió rodeado de sus seres queridos.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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