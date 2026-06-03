Murió legendaria voz de recordadas canciones de Disney

Peabo Bryson, el legendario cantante estadounidense de soul y R&B que dio voz a las bandas sonoras de Disney, falleció a los 75 años tras sufrir un derrame cerebral. La familia del intérprete de Un mundo ideal confirmó que el artista partió rodeado de sus seres queridos.

“Aunque tenemos el corazón roto, nos reconforta saber lo mucho que se quería a Peabo. Su legado y su música perdurarán por generaciones”, expresó la familia a través de un comunicado difundido por la revista People, donde además agradecieron las muestras de apoyo globales.

Aunque Bryson ya contaba con una respetable trayectoria en el R&B desde finales de los años 70, su nombre quedó grabado en la historia de la cultura pop gracias a su capacidad para convertir las baladas de animación en auténticos fenómenos mundiales. Su impacto en Disney se resume en dos hitos imborrables:

La Bella y la Bestia (1991): Junto a una joven Céline Dion, Bryson interpretó el tema principal de la clásica película animada. La colaboración no solo se convirtió en un éxito comercial masivo, sino que le otorgó un premio Grammy y consolidó el modelo de baladas pop para los créditos de la compañía.

Peabo Bryson interpretó la canción de 'La bella y la bestia' junto a Celine Dion. (LARRY FRENCH/Getty Images via AFP)

Un mundo ideal (1992): Solo un año después, repitió la fórmula del éxito junto a Regina Belle para la banda sonora de Aladdín. El tema escaló hasta lo más alto de las listas de popularidad, convirtiéndose en otro himno intergeneracional.

Nacido en Carolina del Sur, Robert Peabo Bryson inició su carrera profesional en la adolescencia. A lo largo de más de 50 años en los escenarios, el artista lanzó 20 álbumes de estudio y recibió un total de ocho nominaciones al Grammy.

En los últimos años, la salud del cantante se había debilitado. Tras sobrevivir a un infarto en 2019, un reciente accidente cerebrovascular terminó con la vida del intérprete, cuya voz melódica seguirá resonando cada vez que el público regrese a los mundos mágicos de Disney.