12 películas infantiles para ver en familia en 2026: desde clásicos inolvidables hasta los estrenos más comentados

Estas 12 películas combinan humor, fantasía y emoción para entretener a niños y adultos en una misma sesión.

Las películas infantiles vuelven a posicionarse entre las opciones favoritas para compartir en familia durante 2026. Las plataformas de streaming amplían sus catálogos con producciones que combinan aventura, humor y mensajes positivos para públicos de todas las edades.

Entre las recomendaciones destacan estrenos recientes como KPop Demon Hunters, Zootopia 2 y Magic by Magic, además de clásicos que mantienen su vigencia como My Neighbor Totoro, School of Rock y The Princess Bride.

Si usted busca una maratón familiar para vacaciones o fines de semana, estas son 12 producciones que merecen un espacio en la próxima sesión de cine en casa.

1. Magic by Magic (2026)

Dos criaturas de especies rivales intercambian cuerpos por accidente. La situación las obliga a trabajar juntas para sobrevivir dentro de un valle lleno de desafíos.

La historia mezcla fantasía, aventura y trabajo en equipo.

2. KPop Demon Hunters (2025)

Un grupo de estrellas del pop coreano mantiene una vida secreta como cazadoras de demonios.

Mientras conquistan escenarios internacionales, también enfrentan fuerzas sobrenaturales que amenazan al mundo.

3. Zootopia 2 (2025)

Los detectives Judy Hopps y Nick Wilde regresan para investigar la llegada de un peligroso reptil.

El nuevo caso pone en riesgo la estabilidad de la ciudad y obliga a la pareja a enfrentar un misterio de gran escala.

4. GOAT: La cabra que cambió el juego (2026)

Zeca Brito desafía todos los pronósticos al incorporarse a un equipo de élite dentro de un deporte dominado por depredadores.

La producción aborda temas como la perseverancia y la superación personal.

5. Super Mario Galaxy: The Movie (2026)

Mario inicia una aventura intergaláctica después de que Bowser Jr. secuestra a la Princesa Rosalina.

El viaje reúne a varios personajes conocidos de la popular franquicia de videojuegos.

6. Hoppers (2026)

Una joven transfiere su conciencia a un castor robótico para salvar un bosque.

La misión provoca una inesperada rebelión animal que cambia el rumbo de la historia.

7. Otro viernes de locos (2025)

Veintidós años después de la historia original, el hechizo vuelve a aparecer.

Esta vez tres generaciones de la familia Coleman intercambian cuerpos al mismo tiempo, lo que genera situaciones tan caóticas como divertidas.

8. My Neighbor Totoro (1988)

Dos hermanas se trasladan al campo y descubren criaturas mágicas ocultas en el bosque.

La película del Studio Ghibli se mantiene como uno de los títulos familiares más queridos del cine animado.

9. Cómo entrenar a tu dragón (2025)

Un joven vikingo rompe con las tradiciones de su comunidad al entablar amistad con un dragón herido.

La relación cambia la visión que su pueblo tiene sobre estas criaturas.

10. School of Rock (2003)

Un músico con problemas profesionales asume la identidad de un profesor.

Su llegada transforma a un grupo de estudiantes en una banda de rock con grandes aspiraciones.

11. The Princess Bride (1987)

Un abuelo relata la historia de un joven campesino que intenta rescatar a la mujer que ama.

La aventura incluye príncipes, villanos y numerosos desafíos fantásticos.

12. Ne Zha 2 - El Renacer del Alma (2025)

Las almas de Ne Zha y Ao Bing quedan sin cuerpo y deben compartir una misma forma física.

Ambos emprenden una carrera contra el tiempo para encontrar un elixir en apenas siete días.

¿Por qué estas películas destacan en 2026?

La selección reúne propuestas para distintos gustos y generaciones. Algunas apuestan por la nostalgia. Otras presentan historias completamente nuevas. Todas comparten elementos que suelen funcionar en el cine familiar: aventura, humor, fantasía y valores positivos.

Gracias a esa combinación, estos títulos aparecen entre las principales opciones para disfrutar en casa durante 2026.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.