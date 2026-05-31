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12 películas infantiles para ver en familia en 2026: desde clásicos inolvidables hasta los estrenos más comentados

Estrenos recientes, aventuras animadas y clásicos del cine familiar integran esta selección para disfrutar durante 2026

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Por O Globo / Brasil / GDA
(L-R) Dr. Sam and Nisha in Pixar's HOPPERS. Photo courtesy of Pixar. © 2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.
Estas 12 películas combinan humor, fantasía y emoción para entretener a niños y adultos en una misma sesión. (Pixar/PIXAR)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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