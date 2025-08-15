Murió la mamá de Jeff Bezos: ¿Cuál fue la enfermedad que padecía?

La madre de Jeff Bezos, conocido como el hombre más rico del mundo, falleció a los 78 años este jueves 14 de agosto en la ciudad de Miami, según lo confirmó el empresario en sus redes sociales.

Jackie Bezos padecía demencia con cuerpos de Lewy, la misma enfermedad degenerativa con la que batalló el famoso actor Robin Williams.

Aunque no se ha dicho oficialmente que esta fue la causa de muerte de la mujer, fue el propio Jeff Bezos quien compartió la noticia del fallecimiento en sus redes sociales. En un emotivo mensaje, el magnate reveló que Jacklyn había librado una larga batalla contra esta enfermedad.

“Después de una larga batalla contra la demencia de cuerpos de Lewy, ella pasó a mejor vida hoy, rodeada de muchos de sus seres queridos, como sus hijos, sus nietos y su esposo. Estoy seguro de que ella sintió nuestro amor en sus momentos finales. Somos muy afortunados de haber estado en su vida. La tendré en mi corazón por siempre”, escribió Bezos, junto a una imagen de su madre.

Bezos también compartió detalles conmovedores sobre la vida de su mamá, quien se convirtió en madre soltera a los 17 años. Trabajaba en un banco durante el día y asistía a clases por la noche para terminar sus estudios.

Jackie Bezos, mamá de Jeff Bezos, fue recordada por su familia como un ejemplo de determinación, amabilidad y servicio a los demás. (Instagram)

En el banco, conoció a Miguel (Mike) Bezos, un inmigrante cubano que trabajaba en el turno de noche, con quien se casó el 5 de abril de 1968. Juntos construyeron una familia. A los 45 años, Jackie regresó a la universidad para obtener su licenciatura en Psicología en la Universidad Saint Elizabeth en Nueva Jersey.

El mensaje final de la familia la describe como una mujer cuya vida fue un ejemplo de “determinación y resistencia, amabilidad y servicio a los demás”. Su “pacífico capítulo final”, concluye el comunicado, ha dejado una lección de vida para todos.