Jeff Bezos celebró boda en Venecia con Lauren Sánchez en medio de lujos y protestas ciudadanas

El fundador de Amazon, Jeff Bezos , y la expresentadora Lauren Sánchez realizaron una boda simbólica este viernes 27 de junio en Venecia. La celebración causó revuelo en una ciudad saturada de turistas, pero que vio en el evento una oportunidad para atraer ingresos.

La ceremonia cerró una semana de festejos marcada por superyates y figuras internacionales. El hotel Aman, un palacio renacentista con tarifas desde 2.000 euros por noche, fue elegido por la pareja para hospedarse. El recinto se mantuvo lleno durante los días previos al enlace.

Según la prensa italiana, Bezos, de 61 años, y Sánchez, de 55, intercambiaron anillos y votos en la isla de San Giorgio Maggiore. El lugar se ubica frente al Arsenal, la antigua base naval veneciana.

La celebración se realizó en un anfiteatro al aire libre, con una serenata a cargo de Matteo Bocelli, hijo del cantante de ópera Andrea Bocelli.

El chef italiano Fabrizio Mellino, con tres estrellas Michelin, preparó el banquete nupcial. El pastel lo diseñó el reconocido repostero francés Cédric Grolet, informó el diario Corriere della Sera.

Lauren Sánchez compartió en Instagram una fotografía con Bezos, ambos vestidos de blanco. La imagen apareció en la cuenta @laurensanchezbezos.

Entre los invitados a la boda destacaron Kim Kardashian, Ivanka Trump, Leonardo DiCaprio, la reina Rania de Jordania y la presentadora Oprah Winfrey.

Durante un recorrido en lancha por los canales, Bezos habló ante las cámaras del diario La Repubblica. “¡Miren a su alrededor! Esta ciudad parece imposible. No puede existir y, sin embargo, aquí está”, comentó sonriente junto a su esposa.

La boda de Bezos dejó ganancias en Venecia

Pese al rechazo de algunos sectores, las autoridades locales defendieron el impacto económico del evento. Bezos posee unos $215.000 millones en acciones de Amazon.

El presidente regional, Luca Zaia, indicó que Bezos donará tres millones de euros a una asociación de protección de la laguna, a la Universidad Internacional de Venecia y a la Unesco.

Zaia, político de ultraderecha, aseguró que el 80% de los gastos de la boda quedará en manos de empresas y residentes locales. El evento costó al menos 40 millones de euros.

El Ministerio de Turismo estimó que la visibilidad mediática podría generar 895 millones de euros para la ciudad. Sin embargo, la proyección “requiere verificación empírica”, advirtió la entidad.

Los dirigentes negaron que la boda estuviera relacionada con el exceso de turismo, pese a que han implementado medidas como el cobro de un boleto de ingreso para visitantes diarios.

Unos 100.000 turistas se alojan en Venecia durante la temporada alta. A ellos se suman decenas de miles que ingresan por el día. Mientras tanto, la población residente disminuye año tras año.

Para Samuel Silvestri, comerciante veneciano de 55 años, el verdadero problema lo causan los visitantes que solo llegan por un día. “Vienen con una mochila y su almuerzo. No aportan nada a la ciudad”, opinó.

“No quienes transforman Venecia en un pequeño Montecarlo”, agregó. “Esta boda también moldea la imagen internacional de la ciudad”, afirmó.

Protestas por la boda de Jeff Bezos en Venecia

Pero no todos celebraron. Un grupo de residentes protestó bajo el lema No space for Bezos (No hay espacio para Bezos). “Venecia no está en venta”, gritaron varios manifestantes el martes 24 de junio.

Alice Bazzoli, militante de 24 años, denunció el impacto de la boda. “Causó cierres de canales, controles más estrictos y represión contra miembros de Extinction Rebellion”, explicó.

El prefecto Darco Pellos negó un refuerzo policial especial. Afirmó que se mantuvo el dispositivo habitual de la temporada turística.

Bezos no es el primer famoso que elige Venecia para su boda. En 2014 lo hicieron George Clooney y Amal Alamuddin. La celebración no provocó tanta atención mediática.

Sin embargo, la figura de Bezos genera reacciones por su fortuna y por las críticas contra Amazon. También pesan los cuestionamientos sobre el impacto ambiental de su empresa aeroespacial, Blue Origin.

Greenpeace denunció que muchos invitados llegaron en jets privados. Señaló que el frágil equilibrio ecológico de Venecia se encuentra amenazado por la crisis climática y los excesos de este tipo de celebraciones.