Murió Jay North, ‘Daniel el Travieso’, tras dura lucha contra el cáncer

Jay North, el actor que dio vida al icónico personaje de Daniel el travieso en la televisión estadounidense, falleció este sábado 6 de abril. El intérprete perdió la vida luego de una dura lucha contra el cáncer colorrectal que padecía, informó la revista People.

Laurie Jacobson, actriz y amiga del intérprete, confirmó su muerte mediante una publicación en redes sociales. Ambos compartieron escena en la popular serie Dennis the Menace, conocida en Hispanoamérica como Daniel, el travieso.

“Nuestro querido Jay North estuvo luchando contra el cáncer durante varios años”, indicó Jacobson.

“Falleció pacíficamente en casa. Como muchos de sus fanáticos saben, tuvo un viaje difícil en Hollywood. Pero no dejó que eso definiera su vida. Tenía un corazón tan grande como una montaña y amaba profundamente a sus amigos. Nos llamaba con frecuencia y terminaba cada conversación con ‘te amo con todo mi corazón’. Y lo amamos con todo el nuestro”, agregó.

Bonnie Vent, representante y amiga cercana, confirmó el deceso al medio NBC News. Señaló que ocurrió en el condado de Unión, Florida, donde residía el actor.

Jay North fue famoso desde niño por su papel en la serie 'Daniel el Travieso', transmitida entre 1959 y 1963. (People/Facebook/People/Facebook)

Jay Waverly North Jr. nació el 3 de agosto de 1951 en California, Estados Unidos. Desde temprana edad mostró interés por las artes escénicas. A los seis años debutó en televisión con el programa Cartoon Express with Engineer Bill.

Su gran oportunidad llegó en 1958, cuando fue elegido para interpretar al personaje principal en Dennis the Menace. En ese entonces tenía siete años. La serie se mantuvo al aire hasta 1963.

Además de ese proyecto, North apareció en programas como The George Gobel Show, The Eddie Fisher Show, The Milton Berle Show y Rescue 8, entre otros.

Debutó en el cine con la película The Miracle of the Hills, en 1959. También actuó en producciones como The Big Operator, Pépé y Zebra in the Kitchen.

A lo largo de los años trabajó como actor de doblaje. Prestó su voz en series como Los Simpson, El Show de Pebbles y Bamm-Bamm y Maya la elefanta, entre otras.