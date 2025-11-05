Viva

Murió influencer conocida como la ‘barbie humana’, a los 31 años

Bárbara Jankavski, conocida como ‘Boneca Desumana’, publicaba en redes sociales sus cirugías estéticas

Por Fiorella Montoya
La influencer Bárbara Jankavski, conocida como la barbie humana, fue hallada sin vida en su casa en São Paulo. (Instagram/Instagram)







Bárbara JankavskiBoneca Desumana
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

