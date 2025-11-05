Murió influencer conocida como la ‘barbie humana’, a los 31 años

La influencer Bárbara Jankavski, conocida como la barbie humana, fue hallada sin vida en su casa en São Paulo.

La influencer brasileña Bárbara Jankavski, conocida como la barbie humana, murió el 2 de noviembre a los 31 años. En redes sociales se identificaba como “Boneca Desumana” y compartía fotografías y videos sobre sus cirugías estéticas. Su cuenta reunía más de 7 millones de seguidores.

Fuera del ámbito digital, Bárbara participó en programas de televisión y en debates sobre la búsqueda del cuerpo perfecto. También ofreció entrevistas en las que habló abiertamente sobre las intervenciones estéticas que se realizó.

Según informó CNN Brasil, la mujer fue encontrada sin vida en su casa, ubicada en la zona oeste de São Paulo. En el lugar, un hombre declaró haber pasado la noche con ella tras contratar sus “servicios sexuales”.

El medio indicó que el cuerpo de Bárbara presentaba una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda.

CNN afirmó que “el hombre declaró que tanto él como Bárbara habían consumido sustancias ilícitas y que, en un momento dado, la influencer se quedó dormida y dejó de moverse”.

Sin embargo, el caso fue registrado por las autoridades como una muerte sospechosa.