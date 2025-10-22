Murió Gonzalo Castellón, tenor, escritor, abogado y exdirector de la Compañía Lírica Nacional

El tenor, escritor y abogado costarricense Gonzalo Castellón falleció este miércoles 22 de octubre, a los 74 años.

El Ministerio de Cultura y Juventud informó el fallecimiento del artista costarricense Gonzalo Castellón Vargas, quien destacó en nuestro país como tenor, abogado, historiador, escritor y director de la Compañía Lírica Nacional.

Castellón murió este miércoles 22 de octubre, a los 74 años.

Fuera de las lides de la abogacía y las leyes, Castellón forjó una importante carrera en el canto lírico. Estudió en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, en la Scuola di Perfezionamento Presso al Teatro alla Scala y en el Conservatorio Giuseppe Verdi, ambos en Milán, Italia.

Como director de la Compañía Lírica Nacional, Castellón impulsó la promoción del canto operístico en Costa Rica y apoyó la formación de nuevos talentos nacionales. Su liderazgo ayudó a consolidar la presencia de la ópera en la escena cultural del país, además de su participación frecuente como solista en producciones nacionales e internacionales.

También fue escritor y ensayista, algunas de sus obras publicadas son Hijo del Cid (2014) y Apollo (2017), además de numerosos artículos en el suplemento Áncora de La Nación.