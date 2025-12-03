Viva

Murió figura clave de Huevocartoon; esto fue lo que pasó

El estudio de animación mexicano lo recuerda como ‘una de las mentes creativas más importantes del estudio’

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Fernando Meza
Huevocartoon es un estudio de animación mexicano y también una marca de entretenimiento que nació a inicios de los años 2000 como un sitio web de cortos animados protagonizados por huevos antropomórficos con humor pícaro y de doble sentido.​ (Huevocartoon)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HuevocartoonFernando Meza
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.