Murió figura clave de Huevocartoon; esto fue lo que pasó

El actor de doblaje Fernando Meza, quien dio voz a los personajes de Tlacua, Ferdinand y Chema en Huevocartoon, falleció. Su deceso lo informó el estudio de animación mexicano a través de sus redes sociales, la tarde del pasado 1.º de diciembre.
“Todos en Huevocartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz; fue una de las mentes creativas más importantes del estudio”, escribió la empresa.
De acuerdo con Huevocartoon, gracias a su capacidad para crear diferentes voces, Meza deja un legado considerado como “imposible de sustituir”. Junto con su compañero Rodolfo Riva Palacio interpretó a Tlacua y Cuache, dos tlacuaches que habitan en el desagüe y buscan alimento.
Además, dio vida a Ferdinand, uno de los tres poetas huevos, junto a Rododendro y Gabrielle, quienes en cada ocasión intentan recitar algún poema más y, al beber alcohol, terminan borrachos y rematan con la palabra “¡Salud!”.
Meza era licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Querétaro, además de actor de doblaje, guionista y locutor.
“Desde el primer día, guion, grabación, y hasta la última interpretación que hizo hace poco, Fernando imprimió siempre su sello cargado de simpatía y espontaneidad”, agregó Huevocartoon en el comunicado.