Murió figura clave de Huevocartoon; esto fue lo que pasó

Huevocartoon es un estudio de animación mexicano y también una marca de entretenimiento que nació a inicios de los años 2000 como un sitio web de cortos animados protagonizados por huevos antropomórficos con humor pícaro y de doble sentido.​

El actor de doblaje Fernando Meza, quien dio voz a los personajes de Tlacua, Ferdinand y Chema en Huevocartoon, falleció. Su deceso lo informó el estudio de animación mexicano a través de sus redes sociales, la tarde del pasado 1.º de diciembre.

“Todos en Huevocartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz; fue una de las mentes creativas más importantes del estudio”, escribió la empresa.

De acuerdo con Huevocartoon, gracias a su capacidad para crear diferentes voces, Meza deja un legado considerado como “imposible de sustituir”. Junto con su compañero Rodolfo Riva Palacio interpretó a Tlacua y Cuache, dos tlacuaches que habitan en el desagüe y buscan alimento.

Fernando Meza deja un legado considerado como 'imposible de sustituir'. (Huevocartoon)

Además, dio vida a Ferdinand, uno de los tres poetas huevos, junto a Rododendro y Gabrielle, quienes en cada ocasión intentan recitar algún poema más y, al beber alcohol, terminan borrachos y rematan con la palabra “¡Salud!”.

Con este comunicado Huevocartoon se despidió de Fernando Meza. (Huevocartoon)

Meza era licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Querétaro, además de actor de doblaje, guionista y locutor.

“Desde el primer día, guion, grabación, y hasta la última interpretación que hizo hace poco, Fernando imprimió siempre su sello cargado de simpatía y espontaneidad”, agregó Huevocartoon en el comunicado.