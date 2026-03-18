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Murió el hombre detrás de ‘Doraemon’ y su legado marcó generaciones

El director Tsutomu Shibayama, que ayudó a consolidar el éxito del famoso gato robot, murió a los 84 años, tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón

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Por Fiorella Montoya
'Doraemon' formó parte de la infancia de muchas personas alrededor del mundo.
'Doraemon' formó parte de la infancia de muchas personas alrededor del mundo. (Doraemon España/Doraemon España)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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