Murió el hombre detrás de ‘Doraemon’ y su legado marcó generaciones

Tsutomu Shibayama, reconocido director de las películas y series de Doraemon, murió a los 84 años tras una lucha contra el cáncer de pulmón. La información fue confirmada por el estudio Ajia-do Animation Works, fundado por él a finales de los años setenta y desde donde impulsó buena parte de su legado creativo.

Nacido en Asakusa, Tokio, Shibayama inició su carrera como dibujante de manga bajo el seudónimo Hajime Sanjo. En 1978 dio un paso decisivo al fundar su propio estudio, con el que contribuyó al desarrollo del anime moderno tanto en televisión como en cine.

El recordado Doraemon, un gato robot azul que viaja al pasado para ayudar a Nobita Nobi, marcó su trayectoria. Durante más de dos décadas dirigió la serie y múltiples largometrajes, consolidando la popularidad global de la franquicia creada por Fujiko Fujio.

Además, trabajó en series emblemáticas como Ranma 1/2, Nintama Rantaro y Chibi Maruko-chan. Su versatilidad y estilo narrativo lo posicionaron como un referente de la animación japonesa. En 2012 recibió el Premio de la Agencia de Asuntos Culturales, que reconoció su impacto en la industria.