Murió dueño de OnlyFans a los 43 años: esto fue lo que sucedió

Leonid Radvinsky se convirtió en el dueño de la plataforma OnlyFans en el 2018, cuando compró un gran paquete de acciones de la compañía.

El dueño de la famosa plataforma OnlyFans falleció a los 43 años; así lo confirmaron medios internacionales como TMZ y ABC. De acuerdo con el diario español, Leonid Radvinsky murió este lunes 23 de marzo tras librar una fuerte lucha contra el cáncer.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”, declaró un portavoz de OnlyFans al medio.

En OnlyFans los creadores de contenido venden videos y fotografías a sus seguidores. (Archivo)

El empresario adquirió la mayor parte de la sociedad en el 2018, luego de comprar un paquete de acciones de la compañía. Radvinsky, de origen ucraniano-estadounidense, no fue el creador original de la plataforma, pero sí el arquitecto de su explosión financiera. Bajo su mando, OnlyFans dejó de ser un portal de nicho para convertirse en un fenómeno cultural y económico.

El deceso del magnate ocurre en un momento de transición crítica para la empresa matriz, Fenix International Limited. Radvinsky, quien se pagó a sí mismo cerca de $1.800 millones en dividendos desde el año 2021, se encontraba en medio de importantes gestiones para redefinir el futuro de la propiedad del sitio.